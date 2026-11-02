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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 2 November 2026 | 18.52 WIB

Ramalan Shio Naga Senin 2 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Naga besok Senin 2 November 2026./Magnific/ tartila - Image

Ramalan Shio Naga besok Senin 2 November 2026./Magnific/ tartila

JawaPos.com – Ramalan Shio Naga untuk besok, Senin, 2 November 2026, menyoroti peluang sekaligus tantangan di berbagai bidang.

Pemilik zodiak cina ini dikenal percaya diri, tetapi sikap itu perlu diatur dengan bijak agar tidak berlebihan.

Keberuntungan dinilai tinggi, sehingga langkah yang direncanakan matang berpeluang memberikan hasil yang menggembirakan dalam waktu dekat.

Arah Timur, nuansa warna emas, dan angka lima disebut membawa dukungan tambahan bagi aktivitas harian Anda.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Minggu (1/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Naga besok Senin 2 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Kondisi finansial terasa cukup menggembirakan, namun perhitungan yang cermat tetap menjadi syarat utama dalam mengambil keputusan.

Angka lima memberi isyarat bahwa membagi dana ke lima pos berbeda dapat membantu menyebar risiko kerugian.

Barang atau instrumen bertema emas, misalnya tabungan berunsur emas atau obligasi berlapis emas, tampak lebih menarik.

Menghadap ke arah Timur saat menyusun rencana keuangan disebut dapat membantu pikiran Anda menjadi lebih jernih.

Editor: Hanny Suwindari
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