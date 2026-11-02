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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 2 November 2026 | 22.36 WIB

Ramalan Shio Besok Selasa 3 November 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ramalan shio besok Selasa, 3 November 2026, menghadirkan sejumlah gambaran menarik bagi pemilik Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi. 

Memasuki hari ketiga bulan November, keempat shio ini dapat menghadapi dinamika berbeda dalam pekerjaan, keuangan, maupun kehidupan asmara.

Awal pekan menjadi kesempatan untuk kembali memperkuat fokus dan menyusun langkah yang lebih terarah. 

Shio Monyet dikenal cerdas, kreatif, dan mudah beradaptasi. Shio Ayam identik dengan kedisiplinan serta ketelitian, sementara Shio Anjing memiliki karakter setia dan bertanggung jawab. Adapun Shio Babi dikenal hangat, murah hati, dan mampu membangun hubungan baik dengan orang lain.

Karakter tersebut dapat menjadi gambaran untuk melihat bagaimana masing-masing shio menghadapi peluang dan tantangan. 

Ada yang perlu lebih berani menunjukkan kemampuan, ada pula yang sebaiknya mengutamakan ketelitian sebelum mengambil keputusan. 

Dalam urusan finansial, pengelolaan pengeluaran tetap menjadi perhatian agar kondisi keuangan tidak terganggu oleh keputusan spontan.

Sementara itu, kehidupan asmara membutuhkan komunikasi yang jujur dan perhatian yang konsisten. Kesibukan pekerjaan jangan sampai membuat hubungan dengan pasangan terabaikan. 

Bagi yang masih lajang, kesempatan mengenal seseorang dapat terbuka melalui lingkungan pertemanan maupun interaksi sehari-hari.

Dilansir dari Astrology.com, inilah ramalan shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi, khusus Selasa, 3 November 2026.

1. Shio Monyet: Kreativitas Membuka Peluang dan Kemajuan Baru

Karier dan pekerjaan

Pemilik Shio Monyet diperkirakan perlu mengandalkan kecerdasan dan kreativitas ketika menjalani aktivitas pada Selasa, 3 November 2026. Karakter yang mudah beradaptasi dapat membantu menghadapi pekerjaan dengan situasi yang berubah-ubah. Jika ada tugas yang membutuhkan ide baru, Monyet berpeluang menemukan pendekatan berbeda untuk menyelesaikannya dengan lebih efisien.

Dalam lingkungan profesional, kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu modal penting. Monyet sebaiknya memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan gagasan, berdiskusi, atau menjalin kerja sama dengan rekan kerja. Namun, jangan terlalu cepat berpindah dari satu rencana ke rencana lain. Pastikan pekerjaan yang sudah dimulai memperoleh perhatian hingga selesai agar hasilnya tidak terabaikan.

Keuangan dan rezeki

Editor: Novia Tri Astuti
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