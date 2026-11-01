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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 2 November 2026 | 03.15 WIB

Hoki Finansial Berpihak! 5 Shio Ini Berpeluang Ketiban Rezeki Tak Terduga

5 Shio yang Disebut Akan Datang Banyak Rezeki. (unsplash.com)

JawaPos.com – Memiliki kondisi finansial yang stabil dan berkecukupan tentu menjadi harapan banyak orang. Tidak sedikit pula yang menantikan datangnya peluang baru agar penghasilan semakin meningkat dan kehidupan menjadi lebih sejahtera.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan simbol Shio yang menaunginya. Beberapa Shio bahkan dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan keberuntungan, khususnya dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Pada periode tertentu, ada Shio yang diyakini sedang memasuki masa penuh peluang. Mulai dari hasil kerja keras yang akhirnya terbayar, kesempatan memperoleh pendapatan tambahan, hingga datangnya rezeki dari sumber yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima Shio yang disebut-sebut berpotensi menikmati keberuntungan finansial menjelang penghujung tahun 2026. Lantas, Shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut?

1. Shio Naga

Pemilik Shio Naga diprediksi tengah menikmati periode yang cukup menjanjikan dalam urusan finansial. Berbagai usaha dan perjuangan yang telah dilakukan sebelumnya berpeluang mulai memperlihatkan hasil menggembirakan.

Kesempatan memperoleh bonus pekerjaan, keuntungan proyek, hingga komisi tambahan dipercaya dapat menjadi sumber pemasukan baru. Memasuki Oktober hingga Desember 2026, Shio Naga disebut berpotensi menikmati peningkatan kondisi keuangan.

2. Shio Babi

Shio Babi dikenal memiliki karakter ramah, suka menolong, dan mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain. Dalam ramalan kali ini, mereka disebut sedang berada dalam fase keberuntungan yang cukup kuat.

Sejumlah kesempatan untuk menambah penghasilan diperkirakan terbuka, baik melalui pengembangan usaha, investasi, maupun peluang lain yang datang secara tidak terduga. Sikap terbuka terhadap kesempatan baru bisa menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangan finansial Shio Babi.

3. Shio Kerbau

Kesabaran dan konsistensi menjadi karakter yang melekat pada pemilik Shio Kerbau. Usaha yang selama ini dijalankan dengan penuh ketekunan dipercaya mulai memberikan hasil yang menggembirakan menjelang akhir tahun.

Peluang mendapatkan bonus, penghargaan atas pencapaian kerja, hingga tawaran pekerjaan dengan pendapatan lebih tinggi disebut-sebut dapat menghampiri mereka. Kondisi tersebut berpotensi membawa perubahan positif terhadap keuangan Shio Kerbau.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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