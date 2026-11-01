Hoki Besar Menanti! 3 Shio Langka Ini Diramalkan Punya Jalan Rezeki Istimewa

JawaPos.com – Keberuntungan dan kelimpahan rezeki menjadi dua hal yang selalu menarik untuk dibahas dalam kehidupan. Tidak sedikit orang yang percaya bahwa perjalanan nasib seseorang juga dapat dikaitkan dengan tahun kelahiran serta simbol-simbol dalam astrologi Tiongkok.

Dalam tradisi Feng Shui, shio bukan hanya digunakan sebagai penanda tahun kelahiran, tetapi juga dipercaya mempunyai keterkaitan dengan karakter, energi, dan peruntungan seseorang.

Ada sejumlah shio yang dianggap mempunyai kombinasi energi istimewa sehingga sering dikaitkan dengan keberuntungan, kemakmuran, dan terbukanya berbagai kesempatan dalam kehidupan.

Bahkan, beberapa shio dipercaya memiliki daya tarik keberuntungan yang lebih menonjol dibandingkan lainnya. Mereka digambarkan sebagai sosok yang kerap menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan dan mempunyai peluang untuk memperoleh kehidupan lebih sejahtera.

Menariknya, keberuntungan tersebut tidak selalu digambarkan dalam bentuk kekayaan materi. Keharmonisan keluarga, kesehatan, hubungan sosial, serta kesempatan meraih kesuksesan juga menjadi bagian dari kemakmuran.

Berikut tiga shio yang dipercaya mempunyai energi keberuntungan istimewa dan kerap dikaitkan dengan kelimpahan rezeki menurut kepercayaan Feng Shui.

1. Shio Naga – Simbol Kemakmuran dan Keberuntungan Besar Dalam kebudayaan Tiongkok, Naga merupakan salah satu simbol paling istimewa yang melambangkan kekuatan, kewibawaan, kejayaan, dan kemakmuran.

Tidak mengherankan apabila orang yang lahir di bawah naungan Shio Naga sering dikaitkan dengan karakter ambisius, percaya diri, serta mempunyai keberanian untuk mengejar cita-cita besar.

Dalam kepercayaan Feng Shui, simbol Naga juga erat hubungannya dengan energi positif dan peluang menuju keberhasilan.