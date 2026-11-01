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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 1 November 2026 | 21.00 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 1 November 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Zodiak pisces dapat mengatasi masalah dengan tekad yang kuat dan keberanian yang besar. Cobalah untuk menghubungi teman-teman jika membutuhkan bantuan dan dukungan. Pisces harus meminta bantuan dan berhenti menjadi pemalu. 

Pisces dapat mengandalkan teman-teman, karena hubungan dengan mereka dibangun atas dasar kepercayaan dan pengertian. Dukungan yang bersifat timbal balik akan memperkuat ikatan dengan mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Minggu, 1 November 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Tegaskan kepada pasangan bahwa zodiak pisces tidak akan bisa selalu ada untuknya. Terkait karir, kerja keras pisces membuahkan hasil dan banyak pujian datang menghampiri

Sementara itu, tasi gangguan pencernaan dengan mengurangi konsumsi makanan tidak sehat atau tidak bersih. Terkait keuangan, pisces berhak memanjakan diri setelah bekerja keras dengan tekun.

Cinta Pisces

Gairah dan sifat posesif dapat menyebabkan ketegangan antara pisces dan pasangan hari ini. Pisces tidak bisa selalu ada untuk pasangan karena tengah memiliki beban kerja yang berat. Pasanganmu perlu menerima kenyataan ini, jadi bersikaplah selembut mungkin dalam situasi ini.

Karir Pisces

Semua kerja keras pisces membuahkan hasil. Nikmati momen kejayaan dan pujian datang menghampirimu. Pada saat yang sama, jangan lupa bahwa ini semua terjadi karena pisces telah menggabungkan kreativitas dan imajinasi, dengan logika dan kepraktisan. 

Semua orang menyukai ide-idemu. Teruslah seperti ini dan pisces akan mendapatkan kesempatan untuk berkembang.

Kesehatan Pisces

Hari ini, gangguan pencernaan ringan mungkin mengganggu. Akibatnya, pisces bisa merasa tegang dan mudah tersinggung. Atasi akar masalahnya dengan mengurangi konsumsi makanan tidak sehat atau tidak bersih. 

Minum jus segar, istirahat yang cukup, dan mengonsumsi makanan rumahan akan sangat membantu pisces meraih kesehatan yang baik. Jika perlu, kosongkan jadwal agar pisces dapat bersantai di rumah dan pulih dengan tenang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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