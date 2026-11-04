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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 5 November 2026 | 00.30 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Rabu, 4 November 2026: Jaga Kebugaran di Tengah Kesibukan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Rabu, 4 November 2026, perlu mendapatkan perhatian agar tubuh tetap bugar ketika harus menjalani berbagai aktivitas.

Kesibukan pekerjaan berpotensi membuat waktu istirahat semakin terbatas, terutama jika kamu terlalu fokus menyelesaikan tanggung jawab hingga lupa memperhatikan kebutuhan fisik.

Kebiasaan duduk terlalu lama, menatap layar tanpa jeda, atau mengurangi waktu tidur dapat membuat tubuh lebih mudah lelah dan konsentrasi menurun.

Karena itu, Pisces perlu mulai menyeimbangkan rutinitas dengan kebiasaan sehat agar tekanan aktivitas tidak mengganggu kondisi tubuh maupun pikiran.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Rabu, 4 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya lebih memperhatikan aktivitas fisik, terutama jika sebagian besar pekerjaan dilakukan dalam posisi duduk.

Berada terlalu lama di depan komputer atau perangkat elektronik dapat membuat bagian leher, bahu, punggung, dan pinggang terasa kaku.

Untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut, luangkan waktu beberapa menit untuk berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan.

Editor: Novia Tri Astuti
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