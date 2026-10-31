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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22.39 WIB

Ramalan Shio Besok Minggu 1 November 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ramalan shio besok Minggu, 1 November 2026, menghadirkan gambaran peruntungan bagi pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. 

Memasuki bulan November, keempat shio ini dapat menjadikan hari Minggu sebagai kesempatan untuk menata kembali rencana, mengevaluasi kondisi keuangan, serta memperhatikan hubungan dengan orang-orang terdekat.

Dalam astrologi Tiongkok, shio Naga dikenal memiliki ambisi dan kepercayaan diri yang kuat. 

Shio Ular identik dengan kecermatan serta intuisi, sementara shio Kuda melambangkan semangat, kebebasan, dan keberanian mengambil langkah.

Adapun shio Kambing sering dikaitkan dengan kelembutan, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Perbedaan karakter tersebut memberikan gambaran menarik mengenai bagaimana setiap shio menghadapi urusan karier, rezeki, dan asmara. 

Ada yang perlu lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan besar, ada pula yang dapat memanfaatkan energi positif untuk memperluas relasi dan menyusun peluang baru.

Hari Minggu juga menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sekaligus mempersiapkan diri menghadapi pekan berikutnya. 

Dengan perencanaan yang matang, berbagai tantangan dapat dihadapi secara lebih tenang dan terarah.

Ramalan shio berikut merupakan bacaan reflektif berdasarkan karakter umum masing-masing lambang hewan, bukan kepastian mengenai kejadian yang akan dialami.

Dilansir dari Astrology.com, inilah ramalan shio harian membahas karakter dan kecenderungan lambang hewan dalam astrologi Tiongkok pada Minggu, 1 November 2026.

1. Shio Naga: Kendalikan Ambisi dan Perhatikan Peluang di Depan Mata

Pemilik shio Naga dikenal memiliki karakter percaya diri, ambisius, dan berani menghadapi tantangan. Pada Minggu, 1 November 2026, sifat tersebut dapat menjadi modal untuk mengevaluasi berbagai rencana yang ingin diwujudkan. Memasuki awal bulan, shio Naga sebaiknya tidak hanya berfokus pada target besar, tetapi juga memperhatikan langkah-langkah kecil yang dapat mendukung pencapaiannya.

Karier dan pekerjaan

Editor: Novia Tri Astuti
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