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Penulis: Leni Setya Wati
Minggu, 1 November 2026 | 03.15 WIB

Ramalan Shio Ular Besok Minggu 1 November 2026: Keberanian Mencapai 77 Persen, Saatnya Fokus

Ilustrasi Shio Ular (magnific/macrovector) - Image

Ilustrasi Shio Ular (magnific/macrovector)

JawaPos.com - Pemilik Shio Ular diprediksi memiliki konsentrasi dan kemampuan analisis yang semakin tajam.

Hari ini menjadi kesempatan untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab penting tanpa membiarkan gangguan kecil menghambat produktivitas.

Anda disarankan mempertahankan prioritas yang sudah ditentukan daripada mudah tergoda mencoba berbagai rencana baru. Ketekunan dan konsistensi akan membantu menghasilkan pencapaian yang lebih nyata.

Angka keberuntungan 6 menjadi simbol keseimbangan antara variasi dan keteraturan. Sementara itu, warna hitam melambangkan ketenangan, kewibawaan, serta kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai situasi.

Arah barat juga dipercaya memberikan gambaran tentang kejelasan dalam menentukan langkah.

Dari sisi energi, kebijaksanaan Shio Ular berada di angka 60 persen, sedangkan tingkat keharmonisan mencapai 94 persen.

Adapun keberanian berada di angka 77 persen. Kombinasi tersebut menggambarkan potensi yang cukup baik untuk menghadapi tantangan dengan pikiran jernih.

Namun, tingkat keberuntungan yang hanya mencapai 31 persen menjadi pengingat agar Anda tidak gegabah dan tetap mengutamakan perencanaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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