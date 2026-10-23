3 Zodiak yang Hidupnya dapat Keajaiban di Bulan Oktober, Akhir Tahun 2026 Bergelimang Duit

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi, keajaiban bukanlah sesuatu yang gaib atau tidak pernah ada.

Hal semacam itu kadang kala hadir dalam berbagai bentuk seperti salah satunya menjadi keberuntungan.

Melalui hoki, apa yang kerap dianggap tidak mungkin dalam hidup bisa terlaksana atau terwujud hingga memberikan langsung pengaruhnya.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan hidupnya dapat keajaiban di bulan Oktober saat akhir tahun bergelimang duit.

1. Zodiak Capricorn

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak diramalkan jadi salah satu dari sedikit orang yang bisa meraih keberuntungan.

Di akhir tahun 2026 ini, keberuntungan jadi terasa mahal sebab keadaan yang berlangsung penuh ketidakpastian.