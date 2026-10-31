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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 19.02 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Sabtu, 31 Oktober 2026: Perbaiki Pola Makan dan Jaga Kebugaran

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Pisces perlu memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Pola makan yang kurang teratur dan waktu istirahat yang tidak mencukupi bisa memengaruhi kondisi tubuh ketika menjalani berbagai aktivitas.

Karena itu, penting untuk mulai membangun kebiasaan sehat agar kebugaran fisik dan keseimbangan emosional tetap terjaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Sabtu, 31 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Dalam menjalani kegiatan sehari-hari, Pisces sebaiknya lebih memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi.

Jika beberapa hari terakhir kamu terbiasa memilih makanan praktis dengan kandungan nutrisi kurang seimbang, sekarang menjadi kesempatan untuk memperbaiki kebiasaan tersebut.

Tidak perlu melakukan perubahan secara drastis dalam waktu singkat.

Mulailah dengan menambahkan sayuran, buah-buahan, serta sumber protein yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.

Editor: Novia Tri Astuti
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