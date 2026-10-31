6 Zodiak Paling Introvert Menurut Astrologi, Apa Kamu Salah Satunya?

JawaPos.com - Sifat pemalu, pendiam, atau tertutup yang melekat pada diri seseorang ternyata tidak datang begitu saja, melainkan dapat dipengaruhi oleh tanda zodiak mereka.

Berdasarkan kamus, seorang introvert didefinisikan sebagai individu yang cenderung introspektif dan sangat menikmati waktu seorang diri di tempat yang tenang.

Orang-orang dengan karakter ini umumnya lebih banyak berpikir daripada berbicara, serta lebih menyukai kelompok pertemanan yang kecil dan akrab ketimbang pesta besar.

Astrologi mencatat ada enam tanda bintang yang dikenal memiliki kecenderungan introversi paling kuat dibandingkan zodiak lainnya.

Seperti dikutip dari YourTango, astrologi memetakan karakteristik unik dari masing-masing zodiak ini dalam mengelola energi sosial dan waktu menyendiri mereka.

Berikut adalah ulasan lengkap enam zodiak yang dikenal paling introvert berdasarkan pembacaan astrologi.

1. Aquarius (20 Januari – 18 Februari) Aquarius dikenal sebagai sosok yang sangat pemalu dan pendiam dalam kehidupan sehari-hari.

Mereka umumnya hanya mau bergaul secara terbuka dengan lingkaran keluarga serta sahabat terdekat mereka saja.

Sebagai zodiak yang bernaung di bawah elemen udara, emosi orang berzodiak Aquarius sering kali sangat kuat dan berakar mendalam pada pikiran mereka sendiri.