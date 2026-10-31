Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Ryandi Zahdomo
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 18.12 WIB

6 Zodiak Paling Introvert Menurut Astrologi, Apa Kamu Salah Satunya?

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)

JawaPos.com - Sifat pemalu, pendiam, atau tertutup yang melekat pada diri seseorang ternyata tidak datang begitu saja, melainkan dapat dipengaruhi oleh tanda zodiak mereka.

Berdasarkan kamus, seorang introvert didefinisikan sebagai individu yang cenderung introspektif dan sangat menikmati waktu seorang diri di tempat yang tenang.

Orang-orang dengan karakter ini umumnya lebih banyak berpikir daripada berbicara, serta lebih menyukai kelompok pertemanan yang kecil dan akrab ketimbang pesta besar.

Astrologi mencatat ada enam tanda bintang yang dikenal memiliki kecenderungan introversi paling kuat dibandingkan zodiak lainnya.

Seperti dikutip dari YourTango, astrologi memetakan karakteristik unik dari masing-masing zodiak ini dalam mengelola energi sosial dan waktu menyendiri mereka.

Berikut adalah ulasan lengkap enam zodiak yang dikenal paling introvert berdasarkan pembacaan astrologi.

1. Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Aquarius dikenal sebagai sosok yang sangat pemalu dan pendiam dalam kehidupan sehari-hari.

Mereka umumnya hanya mau bergaul secara terbuka dengan lingkaran keluarga serta sahabat terdekat mereka saja.

Sebagai zodiak yang bernaung di bawah elemen udara, emosi orang berzodiak Aquarius sering kali sangat kuat dan berakar mendalam pada pikiran mereka sendiri.

Hal inilah yang membuat Aquarius lebih nyaman merenung di dunianya yang tenang.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Aries Sabtu, 31 Oktober 2026: Tetap Tenang Hadapi Keputusan Penting - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Aries Sabtu, 31 Oktober 2026: Tetap Tenang Hadapi Keputusan Penting

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 17.57 WIB

Ketiban Tsunami Rezeki! Ini 6 Zodiak yang Diprediksi Panen Keberuntungan Dahsyat Tak Terduga - Image
Zodiak

Ketiban Tsunami Rezeki! Ini 6 Zodiak yang Diprediksi Panen Keberuntungan Dahsyat Tak Terduga

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 17.31 WIB

Keberuntungan Tiba! Ini 6 Zodiak yang Diprediksi Panen Rezeki dan Mewujudkan Impian - Image
Zodiak

Keberuntungan Tiba! Ini 6 Zodiak yang Diprediksi Panen Rezeki dan Mewujudkan Impian

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 17.24 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore