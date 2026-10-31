Keberuntungan Tiba! Ini 6 Zodiak yang Diprediksi Panen Rezeki dan Mewujudkan Impian

Ilustrasi pemilik weton legi yang sedang menjaga pola makan sehat demi kelancaran rezeki dan kesehatan raga./Freepik
JawaPos.com - Peluang besar dan kelancaran rezeki kerap kali datang seiring dengan bergesernya pancaran energi alam di sekitar kita.
Setelah sekian lama menunggu dengan kesabaran dan kerja keras, momen pergeseran aura ini membawa angin segar bagi mereka yang siap menyambut keberuntungan.
Menurut ulasan spiritual dan prediksi astrologi dari kanal YouTube Ki Truno Pamungkas, minggu ini menjadi masa kebangkitan finansial dan pencapaian impian.
Melalui pembacaan getaran energi alami serta doa berkah, beliau menyampaikan bahwa kebangkitan usaha dan kelancaran arus keuangan resmi menghampiri enam zodiak terpilih.
Berikut enam zodiak yang keberuntungannya diprediksi telah tiba dan impian lamanya akan terwujud minggu ini.
1. Aquarius
Aquarius hadir sebagai pribadi terampil, jujur, mandiri, dan berpikiran terbuka dalam menerima nasihat.
Sosoknya yang tidak terduga, penuh inovasi, serta berkeyakinan kuat membuat Aquarius tidak pernah berhenti mengejar mimpi besarnya.
Minggu ini, aura energi Aquarius memancar sangat cerah, membawa pemenuhan atas segala apa yang dicita-citakan.
2. Pisces
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