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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 17.31 WIB

Ketiban Tsunami Rezeki! Ini 6 Zodiak yang Diprediksi Panen Keberuntungan Dahsyat Tak Terduga

Ilustrasi kejutan rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi kejutan rezeki (Freepik)

JawaPos.com - Pancaran energi positif dan aura yang bersinar terang benderang dari dalam diri sering kali menjadi pemicu datangnya kejutan rezeki yang tak disangka-sangka.

Ketika fokus, ketangguhan, kejujuran, serta usaha pantang menyerah dipadukan dengan momentum pancaran aura yang cerah, keberuntungan besar diibaratkan seperti "tsunami rezeki" dapat hadir secara tiba-tiba untuk mengubah nasib.

Menurut ulasan prediksi astrologi dari kanal YouTube Ki Truno Pamungkas, periode kali ini menjadi momentum yang sangat dahsyat.

Berdasarkan pembacaan aura dan analisis energi, beliau menyampaikan bahwa rezeki melimpah yang tidak pernah diduga sebelumnya resmi menghampiri enam zodiak terpilih.

Berikut enam zodiak yang diprediksi akan dihantam tsunami rezeki tak terduga mulai esok hari.

1.      Leo

Leo dikenal sebagai sosok yang fokus, konsisten, berhati besar, dan sangat mengutamakan kejujuran.

Karakteristiknya yang santai namun memiliki keahlian tingkat tinggi, optimis, humoris, serta komunikatif membuat langkahnya sangat efektif.

Sifat pemaaf dan keikhlasan Leo diganjar oleh hadirnya tsunami rezeki yang sangat dahsyat.

2.      Aries

Editor: Hanny Suwindari
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