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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 18.08 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Sabtu, 31 Oktober 2026: Jaga Pola Makan dan Kebugaran

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Taurus dapat terjaga dengan lebih baik apabila kamu mulai memperhatikan rutinitas harian dan memberikan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan tubuh.

Pola makan, aktivitas fisik, serta kualitas istirahat menjadi beberapa hal penting yang sebaiknya tidak diabaikan di tengah kesibukan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Sabtu, 31 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus perlu mulai mengevaluasi kebiasaan makan yang selama ini dijalani, terutama jika jadwal aktivitas sering membuat waktu makan menjadi tidak teratur.

Kesibukan terkadang membuatmu memilih makanan berdasarkan kepraktisan tanpa mempertimbangkan kandungan nutrisi di dalamnya.

Jika kebiasaan tersebut terus berlangsung, kebutuhan gizi harian mungkin tidak terpenuhi secara optimal.

Karena itu, cobalah menyediakan pilihan makanan yang lebih beragam dengan memperhatikan keseimbangan nutrisi.

Konsumsi sumber protein, sayuran, buah-buahan, serta makanan lain yang dapat membantu memenuhi kebutuhan energi tubuh.

Editor: Novia Tri Astuti
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