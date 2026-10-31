Ramalan Zodiak Scorpio 31 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Zodiak Scorpio mungkin merasa tidak sabar hari ini. Namun, Scorpio harus murah hati dan ramah saat berinteraksi dengan orang lain. Kebaikan, kasih sayang, dan empati selalu menjadi kekuatan Scorpio.
Tidak ada salahnya untuk mengekspresikan sisi itu, karena orang lain akan menghargai sikap baik Scorpio. Teruslah berbuat baik dan perhatian kepada orang-orang terdekat.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Sabtu, 31 Oktober 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Cinta tanpa syarat dari pasangan akan membantu zodiak Scorpio melupakan masa lalu dan menantikan kebahagiaan. Terkait karir, segala usaha dan rencana Scorpio akhirnya membuahkan hasil.
Sementara itu, jauhi api dan benda-benda tajam untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Pada ranah keuangan, Scorpio akan mendapatkan keuntungan finansial, dengan semua proyek yang akan selesai sesuai tenggat waktu.
Cinta Scorpio
Hari ini menjanjikan karena cinta tanpa syarat dari pasangan, akan membantu Scorpio melupakan masa lalu dan menantikan saat-saat bahagia di masa depan.
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Jawa Pos
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