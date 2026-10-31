Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 11.34 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 31 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Zodiak Scorpio mungkin merasa tidak sabar hari ini. Namun, Scorpio harus murah hati dan ramah saat berinteraksi dengan orang lain. Kebaikan, kasih sayang, dan empati selalu menjadi kekuatan Scorpio. 

Tidak ada salahnya untuk mengekspresikan sisi itu, karena orang lain akan menghargai sikap baik Scorpio. Teruslah berbuat baik dan perhatian kepada orang-orang terdekat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Cinta tanpa syarat dari pasangan akan membantu zodiak Scorpio melupakan masa lalu dan menantikan kebahagiaan. Terkait karir, segala usaha dan rencana Scorpio akhirnya membuahkan hasil.

Sementara itu, jauhi api dan benda-benda tajam untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Pada ranah keuangan, Scorpio akan mendapatkan keuntungan finansial, dengan semua proyek yang akan selesai sesuai tenggat waktu.

Cinta Scorpio

Hari ini menjanjikan karena cinta tanpa syarat dari pasangan, akan membantu Scorpio melupakan masa lalu dan menantikan saat-saat bahagia di masa depan. 

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu 31 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu 31 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 06.08 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Sabtu 31 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Sabtu 31 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 06.06 WIB

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Sabtu 31 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Sabtu 31 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 06.03 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore