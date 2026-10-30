Ramalan Shio Besok Sabtu 31 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

Ramalan Shio besok Sabtu 31 Oktober 2026./Magnific/ vv01095421
JawaPos.com – Ramalan Shio untuk besok, Sabtu, 31 Oktober 2026, akan membawa pesan penting bagi enam kelompok kelahiran.
Menurut kalender Tiongkok, hari itu dikuasai Macan yang identik dengan pencapaian besar dan penyelesaian urusan tertunda.
Unsur Bumi Yang memengaruhi suasana, sehingga setiap orang mendapat nasihat berbeda soal cinta, kesehatan, dan uang.
Ada yang disarankan bersikap tegas, ada pula yang perlu menahan diri dan menjaga hubungan dengan sekitar.
Dilansir dari laman Astrologyk pada Jumat (30/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Sabtu 31 Oktober 2026.
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1. Tikus
Menurut kalender Tiongkok, hari Macan penuh pencapaian besar, jadi tunjukkan kemampuan diplomasi Anda dengan sangat baik.
Hindari konflik, utamakan hal penting dan urusan pribadi, unsur Bumi Yang membantu meredakan cemas dan terkekang.
Gunakan pesona, terima pujian, atur kencan, dan biarkan semua orang bercerita tentang dirinya sendiri dengan nyaman.
Hari lunar ke-21 cocok untuk berenang dan mendaki; gangguan limpa melemahkan otot, jadi pilih aerobik ringan.
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