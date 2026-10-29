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Penulis: Muhammad Rais Raya
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.26 WIB

3 Shio yang Hidupnya Berubah di Akhir Tahun 2026, Tabungan Makin Banyak Duit Karena Usaha Sendiri

Shio yang diramalkan hidupnya berubah di akhir tahun 2026 saat tabungan makin banyak duit karena usaha sendiri. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan hidupnya berubah di akhir tahun 2026 saat tabungan makin banyak duit karena usaha sendiri. (dok: pexels)

JawaPos.com - Setiap orang memanglah memiliki karakter dan kepribadiannya masing-masing.

Sering kali watak yang dipunya juga memberikan banyak pengaruh terhadap bagaimana hidup yang dijalani.

Malahan kebiasaan yang dipunya juga jadi salah satu faktor yang membedakan mengapa seseorang bisa menggapai kesuksesan dan memiliki rezeki yang berbeda.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan hidupnya berubah di akhir tahun 2026 saat tabungan makin banyak duit karena usaha sendiri.

1. Shio Naga 

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio naga umumnya merupakan orang yang berani mengambil risiko.

Di akhir tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan menapaki jalan kehidupan yang baru saat segala sesuatunya berada dalam kestabilan.

Adapun rezeki yang datang diyakini banyak melalui kesuksesan bisnis yang memang belakang mengalami banyak kemajuan.

Astrolog meyakini, keberanian mereka mengambil risiko juga jadi salah satu faktor mengapa keuntungan bisa didapatkan di paruh kedua tahun kuda api ini.

2. Shio Kuda 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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