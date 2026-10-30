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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 01.24 WIB

Ramalan Lengkap Shio di Bulan November 2026: Kuda, Kambing dan Monyet

Ramalan Shio bulan November 2026. (Magnific) - Image

Ramalan Shio bulan November 2026. (Magnific)

JawaPos.com – Ramalan Shio untuk bulan November 2026 jatuh pada periode bulan Babi, yang berlangsung dari 7 November hingga 8 Desember.

Pada masa ini, unsur Tanah Yin membuat suasana terasa samar, sehingga kemampuan beradaptasi menjadi penentu utama.

Prediksi ini merangkum Shio Kuda, Kambing, dan Monyet dalam bentuk daftar yang ringkas dan mudah dipahami.

Setiap Shio memiliki tantangan serta peluang berbeda, mulai dari urusan uang, cinta, pekerjaan, hingga hubungan keluarga.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Jumat (30/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing dan Monyet bulan November 2026.

1. Kuda

Bulan Babi menuntut Kuda terus belajar, dan prospeknya cukup cerah asalkan kamu mau memperkuat posisimu sekarang.

Ilmu yang kamu peroleh akan dicari orang, sehingga peluang naik jabatan terlihat semakin dekat di depan.

Editor: Novia Tri Astuti
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