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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 01.21 WIB

Ramalan Lengkap Shio di Bulan November 2026: Kelinci, Naga dan Ular

Ramalan Shio bulan November 2026. (Magnific) - Image

Ramalan Shio bulan November 2026. (Magnific)

JawaPos.com – Shio sering dijadikan teman bercermin, apalagi saat memasuki November 2026 yang penuh dinamika dan ramalan baru.

Bulan ini, zodiak cina ini akan menghadapi perubahan yang terasa dalam urusan cinta, pekerjaan, dan keluarga.

Kelinci, Naga, dan Ular masing-masing membawa cerita unik yang layak diketahui sebelum Anda menentukan langkah penting.

Tulisan ini merangkum ulasan tersebut dengan bahasa sederhana supaya siapa pun bisa memahaminya tanpa mengalami kesulitan.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Jumat (30/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kelinci, Naga dan Ular bulan November 2026.

1. Kelinci

Prospek Kelinci terlihat cerah, dengan peluang sukses di pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial yang sangat bermanfaat.

Sayangnya, keberuntungan belum berpihak pada urusan hati, sehingga Anda perlu menjaga suasana batin agar tetap tenang.

Editor: Novia Tri Astuti
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