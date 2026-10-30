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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 30 Oktober 2026 | 23.05 WIB

Ramalan Shio Ular Besok, Sabtu 31 Oktober 2026: Strategi Bantu Jaga Peluang Rezeki

Ilustrasi shio ular (magnific)

JawaPos.com - Shio Ular dikenal memiliki pemikiran tajam, intuisi kuat, dan kecenderungan mempertimbangkan keputusan secara mendalam sebelum mengambil tindakan.

Karakter tersebut dapat membantu shio Ular membaca situasi, menyusun strategi, serta melihat peluang yang mungkin terlewat oleh orang lain. 

Namun, terlalu banyak berpikir atau bersikap tertutup juga dapat membuat kesempatan berlalu begitu saja. Karena itu, kemampuan menyeimbangkan pertimbangan matang dengan keberanian bertindak menjadi hal penting untuk diperhatikan.

Dalam astrologi Tionghoa, tahun 2026 merupakan Tahun Kuda Api. Astrology.com menggambarkan periode ini sebagai tahun yang memberi shio Ular ruang untuk beradaptasi, memperluas koneksi sosial, dan melihat hasil dari usaha yang telah dilakukan.

 

Dikutip dari Astrology.com, inilah ramalan harian khusus Sabtu, 31 Oktober 2026 untuk shio ular. 

1. Asmara Shio Ular: Keterbukaan Hati Membawa Hubungan Lebih Harmonis

Ramalan asmara shio Ular besok, Sabtu 31 Oktober 2026, menyoroti pentingnya keterbukaan emosional dan kepercayaan dalam membangun hubungan yang lebih kuat. 

Shio Ular dikenal sebagai pribadi yang cenderung berhati-hati ketika menyangkut perasaan. 

Mereka tidak selalu mudah mengungkapkan isi hati, tetapi ketika sudah merasa nyaman, kesetiaan dan kedalaman hubungan menjadi hal yang sangat berarti.

Bagi shio Ular yang sudah memiliki pasangan, hari ini dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi yang mungkin terasa kurang terbuka belakangan ini. 

Kesibukan, perbedaan pendapat, atau kekhawatiran yang dipendam terkadang membuat pasangan kesulitan memahami perasaan satu sama lain. 

Daripada mengharapkan pasangan mampu membaca pikiran, lebih baik menyampaikan kebutuhan dan perasaan secara langsung dengan bahasa yang tenang.

Shio Ular juga perlu memahami bahwa tidak setiap persoalan harus dianalisis terlalu lama sebelum dibicarakan. 

Mempertimbangkan berbagai kemungkinan memang dapat membantu menghindari kesalahan, tetapi terlalu banyak memikirkan respons pasangan justru bisa membuat masalah sederhana terasa rumit. 

Editor: Novia Tri Astuti
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