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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 30 Oktober 2026 | 20.05 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 30 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific)

JawaPos.com – Zodiak libra terdorong untuk menggunakan kebijaksanaan dan kekuatan intuisi untuk menemukan solusi atas masalah sulit yang sedang dihadapi. 

Hidup penuh dengan rintangan dan libra mungkin sulit untuk melewatinya. Serahkanlah semua pada intuisi untuk membimbingmu memilih yang benar dan salah.

Zodiak scorpio mungkin merasakan stagnasi dalam proyek-proyek di tempat kerja. Selain itu, kondisi keuangan juga tampaknya lesu. Terobosan akan segera terjadi hari ini, sehingga membuat scorpio optimis dan penuh harapan. 

Hal ini tercermin dalam kerja keras scorpio. Scorpio akan mampu mengatasi beberapa rintangan masa lalu yang telah menghantui. Cobalah memanfaatkan waktu ini untuk maju dan mencapai tujuan keuangan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Jumat, 30 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus mengambil keputusan dengan hati-hati untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan. Terkait karir, libra akan berhasil mengatasi situasi bertekanan tinggi di tempat kerja.

Sementara itu, pastikan untuk banyak beristirahat agar segera sembuh saat menderita sakit demam. Terkait keuangan, libra akan memperoleh proyek yang sangat menguntungkan sehingga mampu memenuhi tujuan keuangan.

Cinta Libra

Hari ini akan menjadi hari yang sulit dalam dunia percintaan. Jika sedang berjuang dalam hubungan karena perselisihan yang terjadi baru-baru ini, situasinya akan memburuk hari ini. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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