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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 6 November 2026 | 01.58 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 5 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)

JawaPos.com – Zodiak libra akan terlibat pada situasi-situasi yang menguras energi dan membuat lelah. Tarik napas dalam-dalam, rileks, dan bermeditasilah sejenak untuk mendapatkan kejelasan dan ketenangan pikiran. 

Tidak apa-apa jika terkadang kehilangan konsentrasi. Ucapkan mantra atau afirmasi untuk mengisi kembali energi, jiwa, dan pikiran. Libra akan merasakan kelegaan dan harmoni untuk bangkit kembali.

Zodiak scorpio merasa bahagia dan puas. Hari ini adalah hari yang sangat baik untuk mempererat hubungan dengan orang-orang terkasih. 

Lakukan sesuatu yang baru dan mengamati bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraanmu. Untuk hari ini, hindari melakukan hal-hal penting dan fokuslah untuk bersenang-senang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 5 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Hambatan atau masalah yang muncul di dalam hubungan asmara zodiak libra, akan mulai teratasi hari ini. Terkait karir, gunakan metode yang kreatif untuk memecahkan masalah di tempat kerja.

Sementara itu, libra harus segera mengatasi masalah tekanan darah yang diderita dan menerapkan solusinya. Terkait keuangan, libra harus melihat sektor-sektor yang memberi keuntungan dalam jangka panjang jika akan berinvestasi.

Cinta Libra

Segala hambatan atau masalah yang mungkin muncul di dalam hubungan, akan mulai teratasi hari ini. Jika menghadapi penentangan dari keluarga dalam menyelesaikan pertunangan dengan pasangan, masalah ini akan dengan mudah teratasi hari ini. 

Editor: Hanny Suwindari
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