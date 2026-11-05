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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 6 November 2026 | 00.38 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Kamis, 5 November 2026: Jaga Nutrisi dan Kebugaran Tubuh

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Scorpio hari ini perlu dijaga melalui kebiasaan makan yang lebih teratur, aktivitas fisik yang konsisten, serta waktu istirahat yang mencukupi.

Padatnya pekerjaan mungkin membuatmu lebih sering mengutamakan tanggung jawab profesional dibandingkan kebutuhan tubuh sendiri.

Jika kebiasaan tersebut terus berlangsung, kondisi fisik bisa lebih mudah mengalami kelelahan karena kebutuhan energi dan nutrisi tidak terpenuhi dengan baik.

Karena itu, Scorpio sebaiknya mulai memberikan perhatian lebih terhadap pola hidup sehari-hari agar kebugaran tetap terjaga di tengah berbagai kesibukan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Kamis, 5 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Memenuhi kebutuhan nutrisi menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan Scorpio.

Usahakan memilih makanan dengan kandungan gizi seimbang, mulai dari sayuran, buah-buahan, sumber protein, hingga bahan pangan lain yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.

Jangan terlalu sering mengandalkan camilan untuk menggantikan makanan utama hanya karena tidak memiliki cukup waktu untuk makan.

Editor: Novia Tri Astuti
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