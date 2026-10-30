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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 30 Oktober 2026 | 19.45 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 30 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa cenderung lebuh spiritual hari ini. Perenungan diri dapat membantu aquarius melihat gambaran yang lebih besar dan memperbaiki keadaan. 

Seiring dengan membaiknya keadaan, aquarius akan mendapatkan kedamaian. Melakukan percakapan yang mendalam dan terbuka dengan seseorang, juga dapat membantu menjernihkan pikiran aquarius.

Zodiak pisces sedikit tidak sabar hari ini. Temukan cara untuk fokus dan membangun kemajuan. Lakukanlah secara perlahan dan bertahap. 

Pastikan untuk beristirahat jika perlu merenung dan memperhatikan kebutuhan spiritual atau emosional. Beristirahat dari rutinitas sehari-hari dan menghabiskan waktu sendirian, akan sangat bermanfaat bagi pisces.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius mungkin sedang ingin menghabiskan waktu romantis bersama pasangan. Terkait karir, aquarius mampu meraih kemajuan di sektor pekerjaan dan menyelesaikan proyek-proyek yang besar.

Sementara itu, hindari hal-hal yang dapat memperburuk sakit perut dan sakit kepala yang diderita. Pada sisi keuangan, aquarius akan mendapatkan tawaran pekerjaan menarik yang disertai dengan gaji yang menggiurkan.

Cinta Aquarius

Hari ini, aquarius mungkin merasa ingin mengesampingkan semua tanggung jawab dan menghabiskan waktu romantis bersama pasangan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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