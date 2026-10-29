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Penulis: Aulia Rahmi
Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.43 WIB

Ramalan Rezeki Zodiak Pisces, Libra, Scorpio, dan Sagitarius di Penghujung Oktober 2026

Ilustrasi Zodiak (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak (magnific)

JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda dalam memaknai keberuntungan, terutama ketika berkaitan dengan keuangan dan masa depan.

Oktober 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan peluang, memperkuat keyakinan diri, dan melihat kemungkinan baru yang dapat mendukung kestabilan finansial.

Dalam astrologi, karakter setiap zodiak kerap dikaitkan dengan cara seseorang mengambil keputusan, membangun relasi, serta menghadapi tantangan.

Sejumlah karakter tersebut menjadi dasar interpretasi ramalan zodiak yang menarik untuk dibaca sebagai hiburan sekaligus bahan refleksi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Kali ini, Pisces, Libra, Scorpio, dan Sagitarius menjadi 4 zodiak yang disorot dalam ramalan rezeki Oktober 2026.

Keempatnya dikaitkan dengan kemungkinan datangnya peluang finansial melalui pekerjaan, perkembangan bisnis, penghargaan, atau sumber penghasilan lainnya.

Berikut penjelasannya yang dihimpun dari kanal YouTube cs geteda pada Senin (26/10).

1. Pisces: Intuisi dan Kreativitas Membuka Peluang Rezeki

Pisces dikenal dalam astrologi sebagai zodiak yang intuitif, ramah, sabar, dan memiliki kreativitas tinggi.

Karakter tersebut kerap dikaitkan dengan kemampuan memahami situasi dan melihat peluang dari sudut pandang yang berbeda.

Editor: Hanny Suwindari
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