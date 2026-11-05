Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka

JawaPos.com - Lillestrom SK akan menghadapi Viktoria Plzen dalam lanjutan Liga Europa UEFA 2026/2027.

Pertandingan yang mempertemukan wakil Norwegia dan Republik Ceko tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (6/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Kedua tim memiliki modal positif menjelang pertemuan ini. Lillestrøm baru saja meraih kemenangan tipis atas Start di kompetisi Eliteserien, sedangkan Viktoria Plzeň datang dengan kepercayaan diri setelah mencatatkan kemenangan besar atas Banik Ostrava.

Melihat hasil pertandingan terakhir dan catatan produktivitas kedua tim, duel ini berpeluang berlangsung menarik. Lillestrøm memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi Viktoria Plzen juga mempunyai kualitas serangan yang patut diperhitungkan.

Lillestrom SK mengamankan tiga poin setelah mengalahkan Start dengan skor 1-0. Dalam pertandingan tersebut, mereka mampu menguasai 51 persen bola dan melepaskan 22 tembakan, dengan lima di antaranya mengarah tepat ke gawang.

Gustav Nyheim menjadi penentu kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-30. Gol tersebut cukup untuk memastikan Lillestrom membawa pulang hasil maksimal meskipun Start sempat memberikan perlawanan.

Tim tamu sebenarnya memiliki sejumlah kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Start tercatat melepaskan 12 tembakan, tetapi hanya satu yang tepat sasaran. Kegagalan memaksimalkan peluang membuat mereka harus menerima kekalahan.

Meski berhasil menang tanpa kebobolan, performa Lillestrom dalam beberapa pertandingan terakhir masih memperlihatkan sejumlah catatan di lini pertahanan.