Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi

Adelaide United akan menghadapi Lion City Sailors di ACL Two. (adelaide united)
JawaPos.com - Lion City Sailors akan kembali menghadapi Adelaide United dalam lanjutan AFC Champions League Two 2026/2027.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi wakil Singapura tersebut untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen Grup F sekaligus melanjutkan catatan kemenangan yang sedang mereka bangun.
Duel Lion City Sailors vs Adelaide United dijadwalkan berlangsung pada Kamis (5/11/2026) pukul 17.00 WIB.
Kedua tim kembali bertemu setelah sebelumnya saling berhadapan pada 29 Oktober 2026. Dalam pertandingan tersebut, Lion City berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 2-0.
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Hasil itu menjadi modal penting bagi Lion City untuk menghadapi pertemuan kedua. Apalagi, performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir terbilang cukup konsisten, baik dari segi produktivitas gol maupun kekuatan pertahanan.
Lion City Sailors saat ini memimpin klasemen sementara Grup F dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan. Mereka unggul satu poin atas Adelaide United yang berada di posisi berikutnya. Sementara itu, Pathum United menempati posisi di bawah kedua tim dengan selisih tiga poin dari pemuncak klasemen.
Persaingan di grup tersebut masih cukup terbuka. Karena itu, tambahan tiga poin dalam pertandingan nanti akan sangat berarti bagi Lion City untuk memperbesar peluang lolos ke fase berikutnya.
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Tim asuhan Mark Jackson juga sedang berada dalam tren positif. Mereka tercatat meraih enam kemenangan beruntun di berbagai kompetisi. Dalam periode tersebut, Lion City mampu mencetak total 21 gol tanpa sekalipun kebobolan.
Catatan tersebut memperlihatkan keseimbangan permainan yang sedang dimiliki Lion City. Lini depan mereka cukup produktif dalam memanfaatkan peluang, sedangkan pertahanan mampu menjaga konsistensi sepanjang pertandingan.
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