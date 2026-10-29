Rezeki Meledak di Bulan November! 5 Shio Ini Diramal Makin Kaya dan Hidup Makmur

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Memasuki bulan November 2026, lima shio diramalkan akan menikmati keberuntungan besar, terutama dalam hal keuangan dan kelancaran rezeki.

Peluang usaha, peningkatan penghasilan, hingga kesuksesan dalam pekerjaan dipercaya bisa membuka jalan menuju kehidupan yang lebih makmur.

Bulan depan juga berpotensi menjadi titik balik bagi mereka yang ingin memperbaiki kondisi finansial dan meraih kesejahteraan.

Lantas, shio mana saja yang diramalkan bakal kebanjiran rezeki dan semakin tajir di bulan November?

Melansir sunsigns, berikut lima shio yang diramal semakin kaya dan hidup makmur mulai bulan depan. Apakah Anda termasuk?

1. Babi

Bagi shio Babi, November 2026 akan menjadi waktu untuk memulihkan keharmonisan batin.

Setelah masa ketegangan, tibalah saatnya ketenangan.