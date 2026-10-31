Keberuntungan Luar Biasa! Ini 9 Weton yang Diprediksi Dibanjiri Uang dan Berpotensi Jadi Wong Sugih

Ilustrasi Wong Sugih (Freepik)
JawaPos.com - Pancaran karakter bawaan lahir, keteguhan hati, serta kemampuan bangkit dari kegagalan sering kali menjadi pilar utama pembuka jalan rezeki.
Dalam tradisi warisan budaya Primbon Jawa, perhitungan weton dan neptu kelahiran kerap digunakan untuk membaca kecenderungan watak, daya tahan menghadapi tekanan hidup, serta potensi kelancaran ekonomi menuju jenjang kemapanan (wong sugih).
Berdasarkan ulasan ramalan dan analisis Primbon Jawa dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat sembilan weton terpilih yang diprediksi berada di jalur keberuntungan melimpah hingga berpotensi menjadi orang kaya raya.
Berikut sembilan weton yang diramalkan akan dibanjiri uang dan berpotensi kaya raya menurut interpretasi Primbon Jawa.
1. Senin Legi (Neptu 9)
Senin Legi berada di bawah naungan filosofi Tunggak Semi, yang melambangkan kemampuan untuk selalu tumbuh, berkembang, dan bangkit kembali setelah diterpa masa-masa sulit.
Karakteristiknya yang tidak mudah menyerah dan pandai menjaga kepercayaan orang lain menjadi pendorong utama terbukanya pintu-pintu rezeki baru yang berkelanjutan.
2. Jumat Pahing (Neptu 15)
Dinaungi oleh watak Lakuning Srengenge (berjalan seperti matahari), Jumat Pahing memiliki semangat kerja yang membara, jiwa kepemimpinan, dan keberanian mengambil tanggung jawab besar.
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Karakter pekerja kerasnya serta dorongan untuk memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya memicu terbukanya kran rezeki melimpah.
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