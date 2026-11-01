Dari Hidup Sederhana Jadi Kaya Raya, 6 Weton Ini Dipercaya Beruntung di Masa Tua

Ilustrasi weton yang diramal akan hidup enak di masa tua (Freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang dipercaya memiliki kaitan dengan karakter serta perjalanan hidup seseorang.
Melalui perhitungan Primbon Jawa, setiap weton diyakini mempunyai gambaran peruntungan yang berbeda, mulai dari urusan pekerjaan, jodoh, hingga kondisi finansial.
Menariknya, terdapat sejumlah weton yang dipercaya baru akan menikmati kehidupan lebih sejahtera setelah melewati berbagai tantangan ketika masih muda. Kesabaran, ketekunan, dan kerja keras dianggap menjadi bekal penting untuk mencapai kemakmuran pada usia senja.
Meskipun perjalanan hidup mereka digambarkan tidak selalu mudah, hasil perjuangan tersebut dipercaya akan membawa kehidupan yang lebih nyaman dan berkecukupan di kemudian hari.
Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat enam weton yang diramalkan akan menikmati kehidupan enak dan kaya raya ketika memasuki masa tua menurut Primbon Jawa. Berikut daftarnya.
Pemilik weton Selasa Kliwon dipercaya mempunyai karakter kuat, berpendirian teguh, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.
Sejak usia muda, mereka digambarkan terbiasa menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Meskipun hasil kerja kerasnya tidak selalu langsung terlihat, mereka tetap berusaha menjalani setiap proses dengan penuh kesungguhan.
Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini dipercaya mulai menemukan perubahan positif dalam kehidupannya setelah melewati usia 35 tahun.
Kejujuran, kesabaran, dan ketekunan menjadi karakter yang dianggap mendukung perjalanan mereka menuju keberhasilan.
Setelah melewati berbagai ujian, Selasa Kliwon diramalkan dapat menikmati kehidupan yang lebih tenang, stabil, dan berkecukupan ketika memasuki usia senja.
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Jawa Pos
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