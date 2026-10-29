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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 29 Oktober 2026 | 16.15 WIB

Ramalan Zodiak Aries 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aries mungkin harus membuat keputusan penting hari ini. Situasinya telah sampai pada titik dimana seseorang menetapkan batasan dan menantang aries untuk melewatinya. 

Konflik yang sebenarnya terjadi hari ini adalah antara pikiran dengan intuisi sendiri. Jangan batasi pilihanmu hanya pada satu hal, karena selalu ada jalan kompromi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries sebaiknya menikmati aspek romantis yang datang setelah perselisihan yang sempat terjadi akhirnya sirna. Terkait karir, bersiaplah karena aries akan menerima kabar baik mengenai pekerjaan baru.

Sementara itu, terapkan pola makan yang baik dan lakukan olahraga ringan untuk mengatasi gejala sakit perut. Terkait keuangan, lakukan pembelian barang dengan cermat agar aries tidak kecewa jika barang yang dibeli cepat rusak.

Cinta Aries

Hari ini memiliki aspek romantis, jadi nikmatilah. Perselisihan akan sirna dan digantikan oleh keadaan saling menghargai, selama aries tidak membiarkan kesombongan merusak hubungan. 

Gunakan hari ini untuk memberi dan menerima cinta sebagai balasannya. Jika lajang, aries harus tetap waspada karena mungkin ada seseorang yang sedang mengagumi dari jauh.

Karir Aries

Editor: Setyo Adi Nugroho
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