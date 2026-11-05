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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 6 November 2026 | 00.00 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Jumat 6 November 2026: Cek Peringkatmu!

Ilustrasi ramalan zodiak paling beruntung besok (Freepik) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak paling beruntung besok (Freepik)

 

JawaPos.com - Ramalan zodiak besok, Jumat 6 November 2026, membawa sejumlah peluang menarik bagi kehidupan asmara, karier, dan keuangan. 

Ada beberapa zodiak yang diprediksi lebih mudah membangun hubungan harmonis, menemukan dukungan dari lingkungan sekitar, hingga memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi. 

Namun, sebagian lainnya perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama ketika berhadapan dengan persoalan komunikasi dan tanggung jawab.

Pergerakan Bulan di Libra menjadi salah satu tema astrologi yang mewarnai hari Jumat ini. 

Posisi tersebut berkaitan dengan keseimbangan, kerja sama, dan hubungan antarmanusia. 

Di sisi lain, pengaruh Venus yang masih bergerak retrograde mengajak setiap zodiak mengevaluasi kembali urusan cinta, nilai pribadi, serta kebiasaan mengelola uang. 

Aspek Bulan dengan Saturnus juga menjadi pengingat agar tidak membiarkan keraguan menghambat langkah penting.

Lantas, siapa yang menempati peringkat pertama dalam urutan 12 zodiak paling beruntung besok

Simak prediksi lengkapnya untuk mengetahui peluang dan hal-hal yang perlu diperhatikan setiap tanda astrologi, dikutip dari Astrology.com. 

1. Libra

Libra menempati urutan pertama sebagai zodiak paling beruntung pada Jumat, 6 November 2026. Bulan berada di Libra sehingga tema hubungan, keseimbangan, dan kemampuan bekerja sama menjadi lebih menonjol. Situasi ini dapat membantu Libra memahami kebutuhan orang lain sekaligus menemukan cara yang lebih bijaksana untuk memperjuangkan kepentingan pribadi. Dukungan Venus terhadap Jupiter juga memberi warna positif pada urusan sosial, meskipun keputusan penting tetap perlu dipertimbangkan dengan matang.

Asmara: Kehidupan percintaan Libra berpeluang terasa lebih hangat. Bagi yang sudah memiliki pasangan, hari ini cocok untuk memperbaiki komunikasi dan membicarakan rencana bersama. Kamu dapat menemukan jalan tengah dalam persoalan yang sebelumnya sulit diselesaikan. Namun, jangan menghindari pembicaraan serius hanya demi menjaga suasana tetap nyaman. Libra lajang juga berpeluang mendapatkan perhatian dari seseorang melalui pertemanan atau lingkungan sosial. Kenali keseriusannya sebelum membangun harapan terlalu tinggi.

Karier: Kemampuan diplomasi menjadi keunggulan Libra. Kamu berpeluang menjalin kerja sama, menyelesaikan perbedaan pendapat, atau memperoleh dukungan dari rekan kerja. Jika sedang melakukan negosiasi, sampaikan kebutuhan secara jelas tanpa mengabaikan kepentingan pihak lain. Sikap profesional dapat meningkatkan kepercayaan orang terhadap kemampuanmu.

Keuangan: Peluang memperbaiki kondisi finansial dapat muncul melalui kerja sama atau pembicaraan mengenai pekerjaan. Meski begitu, Venus retrograde mengingatkan Libra agar meninjau ulang pengeluaran dan kesepakatan keuangan. Jangan terburu-buru membeli barang mahal. Keberuntungan terbaik datang ketika kamu mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan.

2. Leo

Leo berada di posisi kedua berkat dukungan energi yang berkaitan dengan kreativitas, kepercayaan diri, dan keberanian menunjukkan kemampuan. Mars dan Jupiter berada di Leo, membentuk kombinasi yang dapat memperkuat dorongan untuk berkembang dan mengambil inisiatif. Kamu mungkin merasa lebih bersemangat dalam mengejar target, tetapi tetap perlu mengendalikan sikap berlebihan agar ambisi tidak berubah menjadi tindakan terburu-buru.

 
Astrolog+1

Asmara: Leo berpeluang menikmati suasana percintaan yang lebih menyenangkan apabila bersedia memberikan perhatian secara tulus. Pasangan mungkin mengharapkan kehadiran dan dukungan nyata, bukan sekadar kata-kata romantis. Jika belakangan hubungan terasa monoton, cobalah menciptakan waktu berkualitas bersama. Bagi Leo lajang, rasa percaya diri dapat membuatmu lebih mudah menarik perhatian. Namun, jangan menjadikan pujian atau ketertarikan sesaat sebagai dasar untuk menilai keseriusan seseorang.

Editor: Novia Tri Astuti
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