Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Ryandi Zahdomo
Minggu, 1 November 2026 | 04.05 WIB

8 Pilihan Karier Terbaik yang Cocok untuk Zodiak Aries 

Ilustrasi zodiak Aries. (Magnific/ pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aries. (Magnific/ pikisuperstar)

JawaPos.com - Zodiak Aries dikenal luas sebagai sosok berjiwa pemimpin yang memiliki tingkat fokus sangat tinggi, dedikasi kuat terhadap kesuksesan, serta keberanian luar biasa dalam mengambil risiko.

Sifat dasar yang energik dan penuh semangat membuat para pemilik zodiak berlambang domba jantan ini kerap merasa tidak cocok dengan rutinitas pekerjaan kantoran yang terlalu kaku dan monoton.

Di lingkungan profesional, Aries mendambakan peran dinamis yang memungkinkan mereka mengekspresikan diri, membimbing orang lain, dan melihat hasil kerja kerasnya terwujud secara cepat. 

Kebutuhan akan stimulasi tinggi ini menuntut pemilihan jalur profesi yang menantang dan selaras dengan karakter alami mereka sebagai zodiak elemen api.

Seperti dikutip dari YourTango, pemilihan karier yang tepat bagi seorang Aries harus mampu menyalurkan ketangguhan mental serta jiwa kepemimpinan alami yang mereka miliki.

Berikut adalah delapan pilihan karier dan pekerjaan terbaik yang paling cocok untuk memaksimalkan potensi zodiak Aries dengan format masing-masing dua paragraf mendalam.

1. Ahli Bedah

Para ahli bedah harus memiliki perhatian alami terhadap detail yang cermat serta rasa urgensi tinggi dalam situasi kritis. Karakter ini sangat melekat pada diri seorang Aries yang terbiasa bekerja secara prima di bawah tekanan ekstrem dan memegang kendali kepemimpinan.

Aries dikenal sebagai pengambil keputusan yang terampil dan cepat tanggap. Di bidang medis, ketegasan serta kemampuan analitis yang kuat menjadi fondasi penting bagi mereka untuk mengatasi risiko besar demi menyelamatkan nyawa pasien.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 16.15 WIB

Ramalan Zodiak Aries Besok Sabtu, 2 Mei 2026: Saatnya Bangkit, Peluang Baru Akan Datang Tanpa Diduga! - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok Sabtu, 2 Mei 2026: Saatnya Bangkit, Peluang Baru Akan Datang Tanpa Diduga!

Jumat, 1 Mei 2026 | 18.00 WIB

Ramalan Zodiak Keuangan November 2026: Sagitarius hingga Pisces Makin Hoki - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Keuangan November 2026: Sagitarius hingga Pisces Makin Hoki

Minggu, 1 November 2026 | 04.25 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore