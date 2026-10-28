Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Dhiaz Asihing Pamartany
Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.31 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Saat Tepat Mengambil Keputusan Penting

Ilustrasi Zodiak Scorpio. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Scorpio. (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio besok, Kamis, 29 Oktober 2026, membawa kabar yang cukup menggembirakan.

Pemilik zodiak ini diprediksi menjalani hari yang lebih menyenangkan dengan peluang untuk mengambil keputusan penting.

Suasana hati yang ceria dapat membantu Scorpio melihat berbagai persoalan dengan lebih jernih, sehingga kesempatan yang datang sebaiknya dimanfaatkan secara bijaksana.

Meski demikian, Scorpio tetap perlu memperhatikan beberapa aspek kehidupan. Tanggung jawab pekerjaan berpotensi menimbulkan tekanan, sedangkan hubungan dengan orang terdekat membutuhkan penyesuaian agar tetap harmonis.

Kondisi keuangan juga dapat mengalami perubahan, sehingga perencanaan yang matang diperlukan.

Berikut ramalan zodiak Scorpio besok, mulai dari karier, cinta, keuangan, hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Scorpio mungkin merasa tertekan ketika harus memenuhi berbagai komitmen dan tanggung jawab pekerjaan.

Banyaknya tugas atau tuntutan dari lingkungan kerja dapat menguras energi jika tidak dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, penting bagi Scorpio untuk menyusun prioritas dan menyelesaikan pekerjaan secara bertahap.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Saatnya Berhemat dan Jaga Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Saatnya Berhemat dan Jaga Kesehatan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.13 WIB

3 Zodiak yang Bakal Dapat Banyak Duit di Akhir Oktober 2026, Hoki Bikin Pintu Rezeki Terbuka Lebar - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Bakal Dapat Banyak Duit di Akhir Oktober 2026, Hoki Bikin Pintu Rezeki Terbuka Lebar

Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.12 WIB

Ramalan Zodiak Aries Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Kerja Keras Berbuah Kesuksesan, Cek Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Kerja Keras Berbuah Kesuksesan, Cek Keuangan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.11 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore