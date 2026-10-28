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Penulis: Dhiaz Asihing Pamartany
Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.36 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Waspadai Stres dan Pengeluaran Kesehatan

Ilustrasi Zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Kamis, 29 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menjaga ketenangan saat menghadapi berbagai persoalan.

Tekanan dalam aktivitas sehari-hari berpotensi memengaruhi konsentrasi dan suasana hati. Karena itu, pemilik zodiak Capricorn disarankan untuk mengutamakan pertimbangan logis daripada mengikuti emosi ketika mengambil keputusan.

Meluangkan waktu untuk berjalan-jalan santai juga dapat membantu memperbaiki suasana hati.

Selain menghadapi tantangan dalam pekerjaan, Capricorn perlu lebih cermat mengelola hubungan pribadi dan kondisi keuangan.

Pengeluaran yang berkaitan dengan kesehatan mungkin menjadi perhatian, sementara kecemasan berlebihan berpotensi mengganggu kenyamanan tubuh.

Meski demikian, hari ini dapat dijalani dengan lebih baik apabila Capricorn mampu mengatur prioritas, menjaga komunikasi, dan memberikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat.

Berikut ramalan lengkap Capricorn besok, mulai dari karier, cinta, keuangan, hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Capricorn perlu mewaspadai menurunnya konsentrasi saat bekerja. Tekanan dan stres yang menumpuk dapat membuat pemilik zodiak ini lebih mudah kehilangan fokus, sehingga berisiko menimbulkan kesalahan dalam menyelesaikan tugas.

Untuk menghindari hal tersebut, Capricorn sebaiknya menyusun daftar pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingannya.

Editor: Hanny Suwindari
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