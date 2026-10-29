Ramalan Zodiak Scorpio 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio akan menjadi penengah dalam perselisihan di dalam rumah. Scorpio mungkin terjebak di tengah konflik sehingga harus bertindak sebagai mediator untuk meredakan ketegangan.

Cobalah mengambil peran sebagai mediator atau penengah agar semuanya akan kembali normal dengan cepat. Namun berhati-hatilah agar tidak memihak siapa pun dan dengarkan semua pihak yang berkonflik. Segalanya akan membaik hanya jika Scorpio mengambil kendali.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Nikmatilah waktu bersama karena zodiak Scorpio dan pasangan akan dipenuhi perasaan romantis. Terkait karir, jangan menolak tawaran pekerjaan yang bagus hanya karena ingin mencari posisi yang sempurna.



Sementara itu, jaga kesehatan diri sendiri dan keluarga karena mereka tengah rentan terkena penyakit perut. Pada ranah keuangan, Scorpio akan mendapatkan keuntungan finansial, dengan semua proyek yang akan selesai sesuai tenggat waktu.



Cinta Scorpio

Hari ini akan menjadi hari yang sangat romantis untuk Scorpio dan pasangan. Kalian berdua akan dipenuhi perasaan romantis, jadi nikmatilah waktu bersama. Ajak pasanganmu untuk makan malam dan berjalan-jalan di bawah sinar bulan setelahnya.

