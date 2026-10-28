Rezeki dan Harta Jadi Sorotan, 7 Shio Ini Disebut Punya Bakat Mengumpulkan Kekayaan

Ilustrasi seseorang yang kekayaannya makin menumpuk JawaPos.com – Kemampuan mengelola keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kehidupan yang mapan. Dalam astrologi Tiongkok, karakter setiap shio dipercaya memiliki ciri khas yang berkaitan dengan cara seseorang mencari penghasilan, mengambil keputusan, hingga mempertahankan kekayaan. Sebagian shio digambarkan berani mengambil peluang baru, sedangkan yang lain lebih mengutamakan perhitungan dan kestabilan jangka panjang. Perbedaan karakter tersebut kerap dikaitkan dengan kemampuan mengatur uang dan mengembangkan aset. Tak hanya soal keberuntungan, kebiasaan disiplin, kecermatan membaca peluang, serta kemampuan mengendalikan pengeluaran juga menjadi gambaran yang sering dilekatkan pada sejumlah shio. Meski demikian, ramalan astrologi tidak dapat dijadikan patokan pasti untuk menentukan keberhasilan finansial seseorang. Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki karakter unggul dalam mengelola harta dan mengembangkan kekayaan menurut astrologi Tiongkok. Mulai dari Tikus yang dikenal strategis hingga Babi yang identik dengan keberuntungan, berikut ulasannya. Baca Juga:Hidup Berubah Berkat Kekayaan, 5 Shio Ini Disebut Bakal Dihampiri Keberuntungan 1. Shio Tikus, Cermat Membaca Peluang Keuangan Shio Tikus kerap digambarkan sebagai sosok yang cerdas, cekatan, dan mampu melihat kesempatan ketika orang lain belum menyadarinya. Karakter tersebut membuat mereka sering dikaitkan dengan kemampuan menyusun strategi keuangan. Dalam urusan uang, pemilik shio Tikus dipercaya tidak hanya berorientasi pada besarnya penghasilan, tetapi juga memikirkan cara mempertahankan dan mengembangkannya. Mereka digambarkan senang mengumpulkan informasi sebelum mengambil keputusan, termasuk ketika mempertimbangkan peluang usaha atau investasi. Kebiasaan membuat perencanaan dan menyiapkan alternatif juga menjadi ciri yang sering dikaitkan dengan shio ini. Jika diterapkan dalam kehidupan nyata, sikap tersebut dapat membantu seseorang menghadapi perubahan kondisi keuangan dengan lebih terukur. Dalam ramalan astrologi, shio Tikus juga kerap dikaitkan dengan terbukanya kesempatan finansial. Namun, hasil akhirnya tetap dipengaruhi oleh strategi, kondisi ekonomi, dan keputusan yang diambil. 2. Shio Kerbau, Tekun Membangun Kekayaan Berbeda dengan Tikus yang identik dengan kecerdikan, shio Kerbau lebih sering diasosiasikan dengan ketekunan, kedisiplinan, dan kesabaran. Karakter ini dipercaya mendukung kemampuan membangun kestabilan finansial secara bertahap. Pemilik shio Kerbau digambarkan tidak mudah tergoda oleh keuntungan instan. Mereka cenderung mengutamakan proses panjang, seperti bekerja secara konsisten, menyisihkan penghasilan, dan mengembangkan aset dengan pertimbangan matang. Dalam pandangan astrologi Tiongkok, pendekatan yang teratur tersebut dianggap menjadi salah satu kekuatan Kerbau dalam mengumpulkan harta. Kekayaan tidak harus diperoleh melalui perubahan besar dalam waktu singkat, tetapi bisa tumbuh melalui kebiasaan keuangan yang dilakukan secara berkelanjutan. Ramalan yang dikaitkan dengan shio ini juga menyoroti peluang mengembangkan usaha dan mempertimbangkan aset jangka panjang. Meski demikian, setiap keputusan finansial tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. 3. Shio Naga, Berani Mengambil Kesempatan Besar Shio Naga identik dengan ambisi, kepercayaan diri, dan jiwa kepemimpinan. Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut sering dikaitkan dengan peluang meraih pencapaian besar, termasuk dalam pekerjaan dan bisnis.