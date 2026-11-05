Hoki Finansial Berlimpah! 4 Shio Ini Konon Punya Jalan Mudah Menuju Kekayaan

4 Shio yang Mudah Dapat Uang dan Hidup Sejahtera JawaPos.com – Keberuntungan dalam urusan keuangan menjadi salah satu hal yang sering dikaitkan dengan kepercayaan astrologi Tiongkok. Berdasarkan perhitungan shio dan ilmu fengshui, setiap orang diyakini mempunyai karakter serta energi yang berbeda dalam menjalani kehidupan, termasuk ketika mencari penghasilan. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai daya tarik tersendiri terhadap peluang finansial. Mulai dari keberanian mengambil keputusan, kemampuan membangun hubungan sosial, hingga kecermatan membaca kesempatan, karakter tersebut dianggap dapat mendukung perjalanan seseorang menuju kemapanan ekonomi. Dalam kepercayaan fengshui, ada sejumlah shio yang dikenal memiliki simbol keberuntungan, kemakmuran, dan kelimpahan rezeki. Mereka digambarkan mempunyai karakter yang dapat membantu membuka berbagai kesempatan untuk meningkatkan kondisi finansial. Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang disebut-sebut memiliki keberuntungan dalam urusan mencari uang. Mulai dari peluang bisnis hingga bantuan yang datang secara tidak terduga, berikut ulasan lengkapnya. Baca Juga:Rezeki Makin Lancar, 3 Shio Ini Disebut Sedang Dikelilingi Energi Keberuntungan 1. Shio Kuda Shio Kuda dikenal sebagai lambang semangat, kebebasan, dan keberanian dalam tradisi astrologi Tiongkok. Orang yang lahir di bawah naungan shio ini umumnya digambarkan mempunyai karakter aktif serta tidak mudah merasa puas dengan pencapaian yang sudah diraih. Mereka cenderung menyukai tantangan dan selalu berusaha mencari kesempatan baru untuk mengembangkan kemampuan. Sikap pantang menyerah tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa Shio Kuda sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan finansial. Dalam fengshui, energi api yang dikaitkan dengan Shio Kuda melambangkan gairah dan kekuatan untuk terus bergerak maju. Mereka tidak hanya mengandalkan harapan, tetapi juga berani mengambil tindakan demi mewujudkan keinginan. Peluang rezeki Shio Kuda dipercaya dapat muncul melalui berbagai bidang, seperti perdagangan, perjalanan, maupun industri kreatif. Kemampuan menjalin relasi dan beradaptasi dengan lingkungan baru juga menjadi nilai tambah yang dapat mendukung kesuksesan mereka. Selama mampu menjaga konsistensi dan mempertimbangkan risiko dengan baik, pemilik shio ini diyakini mempunyai potensi untuk membangun kehidupan finansial yang lebih stabil. 2. Shio Babi Dalam kepercayaan fengshui, Shio Babi merupakan simbol kemakmuran, kebahagiaan, dan kehidupan yang berkecukupan. Pemilik shio ini sering digambarkan sebagai pribadi yang ramah, tulus, serta mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah satu karakter yang paling menonjol adalah kemurahan hati. Mereka dikenal tidak terlalu perhitungan ketika membantu orang lain dan cenderung mengutamakan hubungan baik dibandingkan keuntungan sesaat. Sifat tersebut dipercaya membawa pengaruh positif terhadap perjalanan rezeki mereka. Hubungan sosial yang terjaga dengan baik dapat membuka kesempatan baru, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun berbagai bentuk kerja sama. Shio Babi juga sering dikaitkan dengan unsur air yang melambangkan ketenangan, keluwesan, dan kemampuan menyesuaikan diri. Energi ini dipercaya mencerminkan pribadi yang tidak mudah terburu-buru dalam menghadapi persoalan.