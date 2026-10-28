Rezeki Seolah Tak Ada Habisnya! 7 Shio Ini Disebut Punya Peluang Hidup Makmur

JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan finansial yang berbeda. Ada yang mengandalkan kerja keras untuk meningkatkan pendapatan, ada pula yang mengembangkan usaha dan mengatur pengeluaran demi membangun kehidupan yang lebih mapan.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, shio kerap dikaitkan dengan karakter dan peruntungan seseorang, termasuk dalam urusan keuangan. Sejumlah shio dipercaya memiliki sifat yang mendukung keberhasilan, seperti kecerdikan melihat peluang, ketekunan bekerja, hingga kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain.

Karakter-karakter tersebut kemudian dihubungkan dengan gambaran kehidupan yang berkecukupan dan peluang meraih kestabilan finansial. Meski demikian, ramalan shio tidak dapat memastikan seseorang akan menjadi kaya karena kondisi ekonomi juga dipengaruhi oleh kesempatan, keputusan, dan kebiasaan keuangan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki karakter pembawa keberuntungan finansial. Berikut ulasannya.

1. Shio Tikus Shio Tikus sering digambarkan sebagai sosok cerdik, kreatif, dan pandai membaca keadaan. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter tersebut dikaitkan dengan kemampuan menemukan peluang yang mungkin tidak disadari orang lain.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, mereka dipercaya mampu memanfaatkan situasi untuk mengembangkan sumber penghasilan. Ketika menghadapi hambatan, kecerdikan dan kemampuan beradaptasi dianggap membantu mereka mencari alternatif untuk mencapai tujuan.

Shio Tikus juga diasosiasikan dengan kecermatan mengelola uang. Kemampuan mempertimbangkan pemasukan dan pengeluaran dipandang sebagai salah satu karakter yang dapat mendukung kestabilan finansial.

Berikut beberapa tahun kelahiran Shio Tikus yang disebut dalam astrologi Tiongkok:

1972: Tikus Air

1984: Tikus Kayu

1996: Tikus Api

2008: Tikus Tanah 2. Shio Babi Shio Babi dikenal sebagai simbol kemakmuran dan kelimpahan dalam sejumlah penafsiran astrologi Tiongkok. Orang yang lahir di bawah shio ini sering digambarkan memiliki sifat tekun, optimistis, dan bersungguh-sungguh ketika menjalankan tanggung jawab.