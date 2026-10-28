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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 28 Oktober 2026 | 22.03 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik/Agnessz_arts) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik/Agnessz_arts)

JawaPos.com - Zodiak Pisces mungkin mengalami perubahan signifikan, yang sangat penting dalam kehidupan profesional dan pribadi. 

Hari ini, Pisces terdorong menuju hal-hal yang rasional dan praktis. Perubahan ini dapat memberi Pisces banyak keuntungan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces dan pasangan perlu menikmati waktu penuh kebahagiaan dalam hubungan asmara hari ini. Terkait karir, disarankan agar Pisces mengalokasikan hari ini untuk menyelesaikan tugas-tugas penting.

Sementara itu, berhati-hatilah karena kelalaian dapat menyebabkan kambuhnya masalah pencernaan. Terkait keuangan, Pisces berhak memanjakan diri setelah bekerja keras dengan tekun.

Cinta Pisces

Pasangan Pisces merasakan kedamaian dan kestabilan dengan keadaan hubungan saat ini. Nikmati hari penuh kebahagiaan ini, karena tidak akan berlangsung selamanya. Pergilah ke restoran favorit untuk menikmati hidangan penutup dan kebersamaan dengan pasangan.

Karir Pisces

Editor: Candra Mega Sari
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