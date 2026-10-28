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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.40 WIB

Ramalan Zodiak Pisces untuk Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini mengingatkan Anda untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dan kebutuhan diri sendiri.

Jika kondisi tubuh sedang kurang fit, sebaiknya tunda keputusan besar sampai Anda merasa lebih baik.

Aktivitas sehari-hari mungkin terasa melelahkan, sehingga penting untuk menyelesaikan pekerjaan secara bertahap tanpa memaksakan diri.

Dalam kehidupan pribadi, pengaruh Venus membawa suasana hangat dan mendukung kedekatan emosional dengan orang-orang terdekat.

Sementara itu, Bulan di Gemini mengingatkan Pisces agar tetap sabar dan memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Atur ritme aktivitas dengan baik dan jangan mengabaikan waktu istirahat.

Yuk simak ramalan selengkapnya untuk zodiak Pisces seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Pisces

Kehidupan asmara Pisces berpotensi terasa lebih hangat berkat pengaruh Venus. Bagi Anda yang sudah memiliki pasangan, ini menjadi kesempatan untuk memperkuat ikatan emosional.

Editor: Novia Tri Astuti
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