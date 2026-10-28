Ramalan Zodiak Capricorn Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Karier Stabil, Asmara Berbunga

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Kamis, 29 Oktober 2026, membawa perhatian pada pentingnya menjaga konsistensi ketika perkembangan yang diharapkan belum sepenuhnya terlihat.

Kamu mungkin sudah bekerja keras untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi hasilnya terasa berjalan lebih lambat daripada perkiraan.

Situasi ini bukan alasan untuk meragukan kemampuan diri, melainkan kesempatan untuk mengevaluasi langkah yang sudah dilakukan dan memperbaiki bagian yang masih membutuhkan perhatian.

Dalam kehidupan asmara, perhatian kecil dapat membuat hubungan terasa lebih hangat, sedangkan urusan keuangan menuntut pertimbangan matang agar keinginan sesaat tidak mengganggu rencana jangka panjang.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Kamis, 29 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Capricorn besok berpotensi terasa lebih hangat ketika kamu bersedia meluangkan waktu untuk orang yang disayangi.