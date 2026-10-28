Ramalan Shio Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Ramalan shio besok, Kamis, 29 Oktober 2026, mengulas gambaran peruntungan Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi dalam urusan karier, keuangan, serta asmara.
Menjelang akhir Oktober 2026, keempat shio ini dapat menjadikan Kamis, 29 Oktober 2026, sebagai momen untuk mengevaluasi rencana, menata prioritas, dan memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat.
Dilansir dari Astrology.com, inilah ramalan shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi dengan interpretasi umum untuk karier, keuangan, dan asmara pada Kamis, 29 Oktober 2026.
1. Shio Monyet: Atur Prioritas agar Peluang Karier Tidak Terlewatkan
Shio Monyet dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai sosok yang cerdik, komunikatif, dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Pada Kamis, 29 Oktober 2026, karakter tersebut dapat menjadi modal untuk menghadapi pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan kemampuan mencari solusi.
Namun, banyaknya ide tidak selalu menghasilkan kemajuan apabila perhatian mudah teralihkan dari tanggung jawab utama.
Karier dan pekerjaan: Pemilik Shio Monyet sebaiknya menentukan pekerjaan yang paling penting sebelum memulai aktivitas.
Jika ada beberapa tugas yang harus diselesaikan, prioritaskan pekerjaan dengan tenggat waktu dekat atau dampak besar terhadap tim. Kemampuan berpikir cepat dapat membantu menemukan pendekatan baru, tetapi pastikan setiap gagasan diperiksa sebelum diterapkan.
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Jawa Pos
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