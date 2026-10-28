Ramalan Zodiak Leo 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Peluang baru mungkin datang menghampiri zodiak leo hari ini. Tidak ada janji atau jaminan. Tetapi ada indikasi bahwa jika leo mencurahkan diri sepenuhnya, peluang kemajuan akan baik untuk aktivitas apa pun yang dimulai hari ini.

Teruslah bekerja dengan baik dan tetaplah tersenyum. Tindakan yang terakhir sama pentingnya dengan yang pertama.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus memfokuskan perhatian pada apa yang diinginkan dari hubungan asmara saat ini. Terkait karir, rekan kerja baru akan cukup senang dengan kehadiran leo saat ini.

Sementara itu, sadarilah bahwa tidur mampu menyegarkan dan memberi energi baru untuk menjalani hidup dengan bahagia. Terkait keuangan, cobalah memanfaatkan hobimu untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan menjadikannya sebagai karir.

Cinta Leo

Hari ini, fokuskan perhatian pada apa yang leo inginkan dari hubungan saat ini. Komunikasikan keinginanmu kepada pasangan. Habiskan waktu berdua dengan pasangan untuk sekadar bersantai.

Jika masih mencari cinta, maka leo harus tetap membuka mata dan pilihan. Seseorang yang tepat mungkin berada di sekitar leo selama ini.