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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 28 Oktober 2026 | 04.04 WIB

Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Rabu 28 Oktober 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

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ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Keuntungan finansial mungkin akan datang kepada Leo, tetapi waspadalah terhadap pengeluaran yang boros.

Sedangkan hadiah tak terduga atau imbalan finansial mencerahkan pandangan Libra.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Rabu 28 Oktober 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Perhatian romantis pasti akan Anda dapatkan karena Anda bersinar di lingkungan sosial, menarik pengagum atau memperdalam ikatan.

Kreativitas Anda menarik perhatian di tempat kerja, mendorong Anda menuju pencapaian yang gemilang.

Keuntungan finansial mungkin akan datang, tetapi waspadalah terhadap pengeluaran yang boros.

Sedikit waktu di bawah sinar matahari akan menyegarkan kesehatan dan suasana hati Anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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