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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 28 Oktober 2026 | 03.57 WIB

Ramalan Shio Ayam Besok Rabu 28 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Ayam besok Rabu 28 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific - Image

Ramalan Shio Ayam besok Rabu 28 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Ramalan Shio Ayam untuk besok, Rabu, 28 Oktober 2026, membawa tema pembersihan dan peninjauan ulang.

Hari itu cocok dipakai untuk merapikan hal lama sebelum menerima sesuatu yang baru dalam hidupmu.

Pada hari tersebut, kehati-hatian dan kejernihan pikiran akan lebih berguna daripada keberanian mengambil risiko besar.

Keuangan, kesehatan, karier, dan cinta masing-masing punya pesan yang sebaiknya kamu perhatikan.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Selasa (27/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ayam besok Rabu 28 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Urusan uang menuntut sikap waspada pada hari ini, sehingga langkah gegabah sebaiknya kamu hindari dulu saja.

Energi keberuntungan finansial hanya berada di angka 31 persen, jadi pengeluaran impulsif kemungkinan tidak membawa hasil.

Lebih baik gunakan waktu untuk membereskan pengeluaran lama yang sudah tidak lagi memberi manfaat bagi dompetmu.

Periksa kembali tagihan dan faktur yang pernah terbit supaya kamu tahu persis ke mana uang mengalir.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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