Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 27 Oktober 2026 | 23.33 WIB

Ramalan Zodiak Aries Besok Rabu, 28 Oktober 2026: Asmara Terusik, Tagihan Menanti

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aries besok, Rabu, 28 Oktober 2026, mengingatkan kamu untuk lebih peka terhadap perasaan sendiri sekaligus memperhatikan persoalan yang selama ini mungkin sengaja ditunda.

Ada kemungkinan ketegangan dalam hubungan muncul ke permukaan, terutama jika kamu atau pasangan memilih diam ketika sebenarnya ada hal yang perlu dibicarakan secara terbuka.

Di sisi lain, urusan keuangan juga membutuhkan perhatian karena tagihan atau pengeluaran yang belum diselesaikan dapat kembali menjadi prioritas.

Dalam pekerjaan, Aries memiliki kesempatan untuk menjaga produktivitas dengan menyusun jadwal yang realistis dan menyelesaikan tugas sebelum menumpuk, sementara kesehatan perlu ditopang oleh pola makan teratur serta kebiasaan minum air putih yang cukup.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Aries untuk Rabu, 28 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Aries besok membutuhkan keterbukaan, kesabaran, dan kesediaan untuk mendengarkan sudut pandang pasangan sebelum menarik kesimpulan.

Ada kemungkinan perasaan yang selama ini dipendam mulai mengganggu kenyamanan hubungan, terutama jika persoalan kecil terus dibiarkan tanpa pembicaraan yang jelas.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Shio Naga Besok Rabu 28 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Shio Naga Besok Rabu 28 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Selasa, 27 Oktober 2026 | 23.33 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Rabu, 28 Oktober 2026: Keuangan Lebih Lega, Fokus Kerja Meningkat - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Rabu, 28 Oktober 2026: Keuangan Lebih Lega, Fokus Kerja Meningkat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 23.31 WIB

Ramalan Shio Macan Besok Rabu 28 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Shio Macan Besok Rabu 28 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Selasa, 27 Oktober 2026 | 23.29 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore