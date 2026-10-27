Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa sedikit linglung dan bingung hari ini. Aquarius mungkin mengalami kurangnya kejelasan dalam suatu hal. Namun, jangan terlalu khawatir karena aquarius mampu melewatinya dengan kemauan dan tekad yang kuat.

Aquarius tidak boleh kesal pada orang lain karena kebingungan yang dirasakan. Cobalah menangani situasi yang tidak diinginkan dengan mengeluarkan humor yang positif.

Zodiak pisces mudah beradaptasi dan serbaguna. Pisces dikenal sebagai bunglon zodiak karena kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi dan lingkungan baru.

Ketika orang lain membutuhkan dukungan, pisces akan dengan cepat mengulurkan tangan. Mendukung orang-orang terkasih akan menjadi fokus penting dalam hidup pisces.

Namun jika berada dalam situasi sulit, mintalah bantuan dari orang-orang terdekat. Jangan ragu untuk mengungkapkan keinginan dan mendapatkan dukungan penuh perhatian dari orang-orang terkasih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus memertahankan hubungan yang memberikan banyak manfaat bagi kenikmatan hidup saat ini. Terkait karir, aquarius mungkin optimis dan termotivasi untuk memulai bisnis sendiri.

Sementara itu, berpikirlah positif sebelum tidur agar tidak mengalami mimpi buruk hingga terbangun dalam keadaan lelah. Pada sisi keuangan, aquarius akan mendapatkan tawaran pekerjaan menarik yang disertai dengan gaji yang menggiurkan.