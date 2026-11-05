Ramalan Zodiak Pisces 5 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces harus berhati-hati saat menghadapi orang-orang yang tidak memiliki niat baik. Mereka akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjelek-jelekkan Pisces, jadi berhati-hatilah dengan tindakanmu.
Hal ini membuat Pisces merasa cemas dan takut. Namun, tetaplah tenang dan berhati-hatilah saat berurusan dengan individu-individu tersebut di tempat kerja. Pisces akan dapat mengatasinya tanpa kesulitan jika menggunakan diplomasi dan taktik yang tepat.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 5 November 2026.
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Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Zodiak Pisces perlu menjelaskan posisi dengan pasangan kepada keluarga jika sangat berkomitmen pada hubungan ini. Terkait karir, segala upaya yang dilakukan hari ini akan menempatkan Pisces pada jalur yang tepat.
Sementara itu, lakukan perubahan gaya hidup yang akan memperbaiki kondisi pada tekanan darah. Terkait keuangan, jangan takut mengambil risiko karena spekulasi keuangan yang dilakukan saat ini akan membuahkan hasil.
Cinta Pisces
Jika sedang merencanakan lamaran pernikahan, Pisces mungkin akan menghadapi beberapa rintangan. Bisa jadi, keluarga tidak menyetujui pertunangan ini.
Bersabarlah dan jika sangat berkomitmen pada hubungan ini, luangkan waktu untuk menjelaskan posisimu dan pasangan kepada keluarga.
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Jawa Pos
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