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Leni Setya Wati
Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.38 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Selasa, 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Gemini hari ini mengingatkan Anda untuk tetap tenang ketika menghadapi berbagai kekhawatiran.

Pergerakan Bulan menuju Taurus mungkin membuat pikiran terasa kurang nyaman, tetapi kondisi tersebut diperkirakan tidak berlangsung lama.

Dalam hubungan asmara, komunikasi yang terbuka dapat membantu meredakan ketegangan. Sementara itu, peluang memperoleh penghasilan tambahan mungkin datang melalui relasi atau komunikasi dengan kenalan lama.

Tetaplah fokus pada tanggung jawab dan jaga kondisi tubuh agar aktivitas berjalan lancar. Berikut ramalan selengkapnya dilansir dari Astrotalk.

Cinta Gemini

Hubungan asmara Gemini membutuhkan perhatian dan pengertian lebih. Pasangan mungkin berharap Anda menyediakan lebih banyak waktu, menunjukkan perhatian, atau memberikan kepastian mengenai hubungan yang sedang dijalani.

Cobalah memahami kebutuhan mereka dengan mendengarkan secara saksama, bukan justru menghindari pembicaraan yang dianggap merepotkan.

Pengaruh Merkurius juga dapat membuat perkataan Anda terdengar lebih keras daripada yang dimaksudkan. Karena itu, kendalikan emosi ketika menghadapi perbedaan pendapat.

Pilih waktu yang tepat untuk membicarakan persoalan sensitif agar percakapan berlangsung lebih tenang dan tidak memicu pertengkaran.

Bagi Gemini yang masih lajang, ketertarikan terhadap seseorang yang baru dikenal bisa muncul tanpa diduga. Berikan kesempatan untuk mengenal orang tersebut lebih jauh sebelum menentukan langkah berikutnya.

Dengan komunikasi yang baik, Anda dapat mengetahui apakah ketertarikan itu berpotensi berkembang menjadi hubungan yang lebih serius.

Keuangan Gemini

Peluang menambah pemasukan mungkin terbuka melalui percakapan, jaringan pertemanan, atau hubungan profesional yang kembali terjalin.

Gemini bisa saja menerima tawaran pekerjaan sampingan maupun kesempatan mengerjakan proyek baru yang berpotensi memberikan keuntungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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